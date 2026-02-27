O Politburo do Partido Comunista da China, o mais alto órgão de tomada de decisão do país, se reuniu nesta sexta-feira (27) para discutir o 15º Plano Quinquenal e reiterou o apoio à política pró-crescimento da economia.

As autoridades presentes no encontro, que serviu de preparação para a sessão anual do Congresso Nacional do Povo, na semana que vem, reiteraram o compromisso com uma política fiscal mais proativa e uma política monetária moderadamente frouxa em 2026. Os membros do Politburo também prometeram manter o apoio à expansão da demanda doméstica e à otimização da oferta.

A expectativa de analistas é de que o Congresso Nacional do Povo defina uma meta de crescimento de 4,5% a 5% para este ano, o que representaria um recuo diante do objetivo de "cerca de 5%" de expansão da atividade estabelecido para o ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

