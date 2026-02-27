O banco central da China começou nesta sexta-feira (27) a tomar medidas para conter o recente avanço do yuan, recorrendo a uma estratégia antiga para reduzir o custo de apostar contra a moeda.

O Banco Popular da China (PBoC) anunciou que diminuirá a taxa de reserva de risco para instituições financeiras que realizam operações de câmbio a termo de 20% para zero, uma medida que efetivamente torna a compra do dólar mais barata.

O PBoC informou que a mudança entrará em vigor no dia 2 e reiterou o compromisso de manter a taxa de câmbio do yuan estável em um nível razoável e equilibrado.

O yuan chinês perdeu força com o anúncio desta sexta, após se fortalecer por dez sessões consecutivas para os níveis mais altos ante o dólar em quase três anos. A moeda americana avançava cerca de 0,1% em relação ao yuan onshore, para 6,86 yuan, ao meio-dia desta sexta (pelo horário local).

Os bancos chineses precisam de uma reserva de risco de 20% em negociações de moeda a termo. O "obstáculo" foi implementado em setembro de 2022, quando o yuan enfrentou pressão devido ao fortalecimento do dólar e à desaceleração da economia chinesa.

Embora Pequim tenha sinalizado recentemente mais tolerância para um yuan mais forte, as autoridades chinesas também fizeram alertas contra flutuações cambiais bruscas que poderiam prejudicar os exportadores. As autoridades recentemente restringiram a flutuação do yuan ao definir as chamadas fixações diárias, que limitam as oscilações a 2% para cima ou para baixo por sessão.

A taxa de referência do PBoC para o dólar contra o yuan permaneceu inalterada em 6,9228 nesta sexta, superior a uma estimativa mediana de 6,8435, de acordo com o Maybank. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.