As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, 27, sustentadas parcialmente por ações de mineradoras, mas caminham para garantir o oitavo mês consecutivo de ganhos.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,35%, a 635,39 pontos. Apenas o subíndice do setor de mineração exibia alta de 1,4%.

O mês de fevereiro trouxe uma série de balanços melhores que o esperado, entre eles os do HSBC e da Nestlé, que contrabalançaram preocupações sobre os efeitos adversos da inteligência artificial (IA) e sobre as novas tarifas globais impostas pelo governo Trump.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar dados de inflação da Alemanha (CPI) e dos EUA (PPI).

Mais cedo, foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,2% no último trimestre de 2025.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,46% e a de Frankfurt avançava 0,31%, enquanto a de Paris caía 0,04%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,09% e 0,62%. Já a de Madri oscilava em torno da estabilidade.