As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 27, com novo recorde em Tóquio, apesar de forte queda das ações da Nvidia ter pressionado os mercados de Nova York na véspera.

O índice japonês Nikkei subiu 0,16% em Tóquio, ao patamar inédito de 58.850,27 pontos, e o Hang Seng avançou 0,95% em Hong Kong, a 26.630,54 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos modestos - de 0,39% do Xangai Composto, a 4.162,88 pontos, e de 0,30% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.763,59 pontos -, após o Politburo do partido comunista chinês reiterar sua postura pró-crescimento econômico.

Exceção na Ásia, o índice sul-coreano Kospi caiu 1% em Seul, a 6.244,13 pontos, em possível movimento de realização de lucros, interrompendo um rali em que renovou máximas históricas por seis pregões consecutivos. Em Taiwan, não houve negócios devido a um feriado.

Na quinta-feira, a gigante americana de chips de inteligência artificial (IA) Nvidia tombou quase 5,5%, apesar de superar expectativas de lucro, receita e projeções em seu último balanço. Segundo o Deutsche Bank, a falta de detalhamento em teleconferência sobre as perspectivas de receita futura pesou sobre a ação. Como resultado, o Nasdaq e o S&P 500 recuaram, enquanto o Dow Jones fechou praticamente estável.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul nesta sexta: o S&P/ASX 200 avançou 0,25% em Sydney, a 9.198,60 pontos.