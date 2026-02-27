A Axia Energia (antiga Eletrobras) reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,25 bilhão no quarto trimestre de 2025, alta de 141,4% na comparação com igual período de 2024, quando reportou lucro líquido ajustado de R$ 518 milhões. Já o resultado sem ajustes foi um lucro líquido de R$ 13,89 bilhões de outubro a dezembro. Em igual etapa do ano anterior, a mesma linha foi de R$ 1,1 bilhão.

Em todo 2025, a companhia teve lucro líquido ajustado de R$ 4,76 bilhões, redução de 45,8% em relação ao obtido em 2024. Sem os ajustes, a linha somou R$ 6,56 bilhões, diminuição anual de 36,8%.

A empresa apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado de R$ 4,2 bilhões no quarto trimestre, que representa uma redução de 9,9% na comparação anual. Sem os ajustes, o Ebitda entre outubro e dezembro foi de R$ 4,44 bilhões, queda anual de 11,6%.

No ano todo, o Ebitda ajustado somou R$ 19,67 bilhões, que representa uma queda de 22,8% na comparação com o ano anterior. Sem os ajustes, o Ebitda do ano passado ficou em R$ 8,52 bilhões, redução anual de 67,5%.

A Receita Operacional Líquida (ROL), por sua vez, ficou em R$ 10,67 bilhões no quarto trimestre, diminuição anual de 11,3%. No ano todo, a companhia registrou R$ 41,28 bilhões de ROL, aumento de 2,7% ante 2024, quando encerrou o ano com R$ 40,18 bilhões.

A companhia registrou resultado financeiro ajustado negativo de R$ 2,146 bilhões no trimestre, redução de 22,1% frente ao indicador negativo em R$ 2,754 bilhões do mesmo período de 2024.

A dívida líquida ajustada da Axia encerrou dezembro de 2025 em R$ 46,48 bilhões, montante 23,4% maior que o reportado em igual etapa do ano passado. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida ajustada e Ebitda ajustado, ficou em 2,4 vezes. Em igual trimestre de 2024 ficou em 1,5 vez. E em setembro, estava em 2,1 vezes.