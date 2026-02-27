A operadora de planos de saúde Qualicorp teve prejuízo de R$ 10,5 milhões no quarto trimestre deste ano, revertendo lucro de R$ 17,9 milhões registrado no mesmo período de 2024.

No consolidado de 2025, o lucro líquido ajustado somou R$ 41,8 milhões, representando queda de 51% na comparação com 2024.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado ficou em R$ 149,9 milhões no quarto trimestre, aumento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Considerando os 12 meses de 2025, o Ebitda ajustado totalizou R$ 588,6 milhões, com recuo de 13,5% frente a 2024.

Em relação ao Ebitda ajustado - CAC, o indicador chegou a R$ 119,9 no quarto trimestre, com alta de 14% ante um ano antes, e resultado anual de R$ 463,2 milhões, recuo de 16,4% antes 2024.

De outubro a dezembro, a receita líquida da empresa totalizou R$ 357,7 milhões, queda de 6,9% na base anual.

Em 2025, a receita líquida somou R$ 1,458 bilhão, o que representa retração de 7,7% na comparação com o exercício anterior.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 46,6 milhões no quarto trimestre de 2025, enquanto no acumulado do ano ficou negativo em R$ 171,6 milhões.

A dívida líquida da Qualicorp fechou dezembro em R$ 853,6 milhões, queda de 12,0% em comparação com o apurado um ano antes. A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado ficou em 1,45 vez, avanço de 0,02 vez em relação ao fechamento do quarto trimestre de 2024.

No quarto trimestre de 2025, a carteira administrada era de 533,2 mil vidas, uma queda de 16,6% em relação ao mesmo período de 2024.

Já o portfólio core da Qualicorp ficou em 827,7 mil vidas, diminuição de 14,6% em relação a igual intervalo de 2024.

No consolidado de 2025, o portfólio core encerrou o ano com 827,7 mil vidas, retração de 14,6% frente a 2024.