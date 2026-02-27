A Coreweave informou que seu prejuízo aumentou no quarto trimestre de 2025, enquanto suas despesas operacionais dobraram, mesmo após a receita crescer no mesmo período. A CoreWeave aluga infraestrutura em nuvem equipada com chips da Nvidia e a gigante de semicondutores atua como sua parceira estratégica, com participação acionária de 7% na companhia.

No trimestre encerrado em dezembro, a CoreWeave informou um prejuízo de 89 centavos por ação, em comparação com um prejuízo de 34 centavos por ação no mesmo período do ano anterior. A receita, no entanto, aumentou 110%, atingindo US$ 1,57 bilhão, segundo a empresa. Analistas consultados pela FactSet previam um prejuízo de 67 centavos por ação para a CoreWeave, com uma receita de US$ 1,55 bilhão.

A Coreweave informou que suas despesas operacionais saltaram de US$ 634 milhões nos três meses até dezembro de 2024 para US$ 1,66 bilhão no último trimestre de 2025.

Em todo o ano de 2025, a empresa obteve receita de US$ 5,13 bilhões, ante US$ 1,92 bilhão em 2024. Mas a despesa operacional subiu a US$ 5,18 bilhões, ante US$ 1,59 bilhão no ano anterior

"2025 foi um ano decisivo para a CoreWeave, pois nos tornamos a nuvem mais rápida da história a atingir US$ 5 bilhões em receita anual", disse Michael Intrator, presidente e CEO da CoreWeave. "A demanda continua a se intensificar à medida que um conjunto mais amplo de clientes adota a CoreWeave Cloud para executar um conjunto diversificado e crescente de cargas de trabalho. A oportunidade que temos pela frente é significativa e estamos prontos para aproveitá-la."

No after hours da Bolsa de Nova York, as ações da empresa derretiam 11% perto das 19h32 (de Brasília).