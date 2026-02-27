O Banco Central registrou resultado negativo em R$ 119,97 bilhões em 2025, ante saldo positivo de R$ 270,94 bilhões em 2024. A demonstração financeira da autarquia referente ao ano passado foi aprovada nesta quinta-feira, 26, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O déficit nas contas do BC foi coberto mediante reversão da reserva de resultados, e, portanto, não ensejou transferência ou cobertura para o Tesouro Nacional. "Após essa cobertura, o saldo da reserva de resultados fechou o exercício em R$ 122,82 bilhões, montante que permanece disponível para absorver eventuais resultados negativos futuros", esclarece a autarquia.

O déficit nas contas da autarquia foi puxado, principalmente, pela correção cambial dos ativos em moedas estrangeiras. O dólar acumulou desvalorização de 11,14% em 2025, ante valorização de 27,91% em 2024.

"Em razão da composição do seu balanço patrimonial, em que parte relevante dos seus ativos são constituídos em moedas estrangeiras, o resultado do BC é fortemente impactado pelas oscilações nas taxas de câmbio", disse a autarquia, em nota. Os ativos do BC totalizaram R$ 4,97 trilhões na data do balanço, sendo R$ 2,09 trilhões em moeda estrangeira e R$ 2,88 trilhões em moeda local.

O resultado de 2025 foi composto por saldo negativo de R$ 150,26 bilhões das operações com reservas e derivativos cambiais, contra resultado positivo de R$ 30,29 bilhões de outras operações - majoritariamente em moeda local.

"É importante ressaltar que todas as operações que o BC realiza visam o alcance dos seus objetivos institucionais e não a obtenção de lucro. Dessa forma, a apuração de resultados positivos ou negativos decorrem das condições gerais da economia nacional e internacional e da necessidade de atuação do BC junto ao sistema financeiro para o cumprimento da sua missão", enfatizou, em nota.

As demonstrações financeiras foram avaliadas pela PwC Auditores Independentes, que confirmou a adequação delas às normas internacionais de contabilidade.