A Localiza registrou lucro líquido de R$ 939 milhões no quarto trimestre de 2025. A cifra representa uma alta de 12,1% em relação a igual intervalo do ano anterior.

O Ebitda da companhia também subiu 12,1% ano contra ano, somando R$ 3,7 bilhões. Já o Ebit registrou crescimento de 17,8%, atingindo R$ 2,3 bilhões na mesma base de comparação.

A receita líquida consolidada, por sua vez, foi de R$ 11 bilhões, 11,7% acima do quarto trimestre de 2024. No segmento de aluguéis, o indicador cresceu 7,2%, para R$ 5,1 bilhões, enquanto no de seminovos, a alta foi de 16,1%, somando R$ 5,8 bilhões.

Resultados anuais

Em 2025, o lucro líquido contábil somou R$ 1,8 bilhão, alta anual de 3,2%. Segundo o release de resultados, a cifra foi impactada pelo IPI Verde no montante de R$ 929 milhões (R$ 613 milhões após impostos) e baixa do prejuízo fiscal da Locamerica no valor de R$ 937 milhões (não caixa). Ajustado por esses efeitos, o lucro líquido somaria R$ 3,421 bilhões no ano.

"A redução do IPI reduz o preço de venda dos carros novos, afetando negativamente o preço dos carros Seminovos. Por outro lado, os carros novos também passam a ser adquiridos pela companhia a preços menores, mitigando os efeitos no caixa", complementa a empresa.

No acumulado do ano passado, o Ebitda foi de R$ 13,7 bilhões, avanço de 15,4% ante 2024.

Já a receita líquida somou R$ 41,7 bilhões entre janeiro e dezembro, crescimento de 12,1%, com Seminovos avançando 15,6% na comparação com 2024.

"Como os anos de 2024 e 2025 foram impactados por ajustes no valor da frota decorrentes das medidas editadas pelo governo de redução de imposto para carros novos, além da baixa do prejuízo fiscal de Locamerica em função de sua incorporação em agosto de 2025, focaremos as análises comparativas para Ebitda, Ebit e lucro, apenas no quarto trimestre de 2025. Entendemos que o trimestre reflita melhor a tendência de resultados operacionais e financeiros da companhia", esclarece a Localiza.