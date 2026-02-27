A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,13%

Pontos: 191.005,02

Máxima de +0,38% : 191.978 pontos

Mínima de -1,19% : 188.977 pontos

Volume: R$ 29,24 bilhões

Variação em 2026: 18,54%

Variação no mês: 5,32%

Dow Jones: +0,03%

Pontos: 49.499,20

Nasdaq: -1,18%

Pontos: 22.878,38

Ibovespa Futuro: -0,1%

Pontos: 194.125

Máxima (pontos): 195.025

Mínima (pontos): 192.195

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 47,67

Variação: -0,25%

Petrobras PN

Preço: R$ 39,61

Variação: +0,1%

Bradesco PN

Preço: R$ 20,98

Variação: -0,9%

Ambev ON

Preço: R$ 16,41

Variação: -0,18%

Petrobras ON

Preço: R$ 42,75

Variação: -0,14%

Vale ON

Preço: R$ 89,21

Variação: -0,84%

MBRF SA ON

Preço: R$ 20,24

Variação: -0,3%

Vale ON

Preço: R$ 89,21

Variação: -0,84%

Itausa PN

Preço: R$ 14,65

Variação: +0,21%

JBS ON

Preço: R$ 85,13

Variação: +1,38%

Global 40

Cotação: 716,634 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1384

Venda: R$ 5,1389

Variação: +0,27%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,32

Venda: R$ 5,42

Variação: +0,97%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1376

Venda: R$ 5,1382

Variação: -0,11%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2900

Venda: R$ 5,3850

Variação: +1,28%

- Dólar Futuro (março)

Cotação: R$ 5,1370

Variação: + 0,18%

- Euro

Compra: US$ 1,1799 (às 18h33)

Venda: US$ 1,18 (às 18h33)

Variação: -0,1%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0620

Venda: R$ 6,0630

Variação: +0,2%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3500

Venda: R$ 6,4430

Variação: +1,85%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,73% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.194,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,61%


