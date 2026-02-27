A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,13%
Pontos: 191.005,02
Máxima de +0,38% : 191.978 pontos
Mínima de -1,19% : 188.977 pontos
Volume: R$ 29,24 bilhões
Variação em 2026: 18,54%
Variação no mês: 5,32%
Dow Jones: +0,03%
Pontos: 49.499,20
Nasdaq: -1,18%
Pontos: 22.878,38
Ibovespa Futuro: -0,1%
Pontos: 194.125
Máxima (pontos): 195.025
Mínima (pontos): 192.195
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 47,67
Variação: -0,25%
Petrobras PN
Preço: R$ 39,61
Variação: +0,1%
Bradesco PN
Preço: R$ 20,98
Variação: -0,9%
Ambev ON
Preço: R$ 16,41
Variação: -0,18%
Petrobras ON
Preço: R$ 42,75
Variação: -0,14%
Vale ON
Preço: R$ 89,21
Variação: -0,84%
MBRF SA ON
Preço: R$ 20,24
Variação: -0,3%
Itausa PN
Preço: R$ 14,65
Variação: +0,21%
JBS ON
Preço: R$ 85,13
Variação: +1,38%
Global 40
Cotação: 716,634 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1384
Venda: R$ 5,1389
Variação: +0,27%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,32
Venda: R$ 5,42
Variação: +0,97%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1376
Venda: R$ 5,1382
Variação: -0,11%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2900
Venda: R$ 5,3850
Variação: +1,28%
- Dólar Futuro (março)
Cotação: R$ 5,1370
Variação: + 0,18%
- Euro
Compra: US$ 1,1799 (às 18h33)
Venda: US$ 1,18 (às 18h33)
Variação: -0,1%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0620
Venda: R$ 6,0630
Variação: +0,2%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3500
Venda: R$ 6,4430
Variação: +1,85%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,73% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.194,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,61%