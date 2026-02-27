O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a União a garantir operações de crédito de até R$ 8 bilhões para os Correios este ano. A medida passou a constar do limite global de novas operações garantidas, a partir de uma resolução publicada pelo colegiado nesta quinta-feira, 26.

Na prática, a resolução 5.282 acrescentou os R$ 8 bilhões destinados aos Correios ao limite global de 2026. O volume total autorizado para operações do setor público este ano, com e sem garantia da União, passou de R$ 15,625 bilhões para R$ 23,625 bilhões - uma diferença de exatamente R$ 8 bilhões.

No ano passado, o Tesouro Nacional já havia dado garantia a um empréstimo de R$ 12 bilhões tomados pelos Correios com um consórcio de bancos. A estatal precisava de R$ 20 bilhões no total, mas acabou fazendo uma operação menor. O montante autorizado para 2026 completa o volume total de recursos que era considerado necessário.