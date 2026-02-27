Os mercados em Nova York encerraram a quinta-feira, 26, em baixa, refletindo a cautela persistente dos investidores em relação a gastos com inteligência artificial (IA) em Wall Street. O sentimento pessimista prevaleceu, mesmo após a Nvidia divulgar um balanço que superou as expectativas dos analistas.

O Dow Jones fechou em alta de 0,03%, aos 49.499,20 pontos. Já o S&P 500 recuou 0,54%, aos 6.908,86 pontos, e o Nasdaq caiu 1,18%, aos 22.878,38 pontos.

Wall Street abriu sem direção única, já sob pressão do setor de tecnologia. A Nvidia fechou em queda de 5,46%, mesmo após superar expectativas em lucro, receita e projeções no quarto trimestre. Segundo o Deutsche Bank, a reação positiva inicial ao balanço da Nvidia se dissipou rapidamente após a teleconferência, que forneceu poucos detalhes sobre perspectivas de receita futura.

Um relatório do Morgan Stanley intensificou o mau humor, após o banco americano alertar que os gastos de capital podem exceder o nível registrado durante a "bolha da Internet" nos anos 2000 e crescer em ritmo incompatível com a receita. Outras ações do setor de semicondutores, como Broadcom (-3,2%), Micron (-3,1%), AMD (-3,4%) e Intel (-3%) também sofreram perdas significativas.

Na contramão, a Salesforce subiu 4,03%, se recuperando da queda inicial após resultados trimestrais. IBM também ganhou 1,88%, corrigindo perdas recentes depois de registrar maior queda diária desde 2000 na segunda-feira, pico dos temores sobre efeitos da IA no setor de software.

No mesmo setor, a disputa entre o Pentágono e a Anthropic continuou a esquentar nesta quinta-feira. O governo americano enviou à empresa sua oferta final sobre a utilização de IA nas Forças Armadas dos EUA.

Já a Netflix ganhou 2,3%, conforme analistas avaliam que a empresa deve vencer na disputa pela aquisição da Warner Bros. Discovery contra a rival Paramount.

No setor financeiro, grandes bancos - como Morgan Stanley (+2,2%) e Citi (+1,6%) - subiram em bloco, enquanto o regional Metropolitan Bank tombou 8%, depois de anunciar oferta pública de 2,1 milhões de ações ordinárias. Em testemunho, a vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, reiterou que o sistema bancário segue resiliente e que espera aprovar novas regulações até o fim de março.

*Com informações da Dow Jones Newswires.