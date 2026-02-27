A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC, na sigla em inglês) anunciou a abertura de investigação para avaliar o impacto econômico da eventual revogação do status de Relações Comerciais Normais Permanentes (PNTR, na sigla em inglês) concedido à China. O estudo analisará os efeitos sobre a economia dos Estados Unidos, a indústria doméstica e o fornecimento de produtos ao longo de seis anos.

A apuração, registrada como investigação nº 332-609, atende a orientação de relatório do Comitê de Apropriações da Câmara que acompanhou a Lei de Dotações de 2026 nas áreas de Comércio, Justiça, Ciência, Energia, Água, Interior e Meio Ambiente. A comissão prevê divulgar o relatório final até 21 de agosto de 2026.

Segundo o comunicado, o documento trará, na medida do possível, dados detalhados sobre comércio, produção e preços nos setores potencialmente mais afetados pela aplicação das tarifas da coluna 2 da Tabela Tarifária Harmonizada dos EUA a produtos chineses - alíquotas mais elevadas que as praticadas sob o PNTR.

O estudo também examinará um cenário alternativo em que o Congresso revogue o PNTR com implementação gradual, ao longo de cinco anos, de tarifas sobre um subconjunto de produtos considerados estratégicos para a segurança nacional.