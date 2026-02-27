O ciclo de cortes dos juros, cuja abertura é aguardada para março, deve ajudar a reduzir a inadimplência nas operações de crédito a partir do segundo semestre, prevê o Departamento de Pesquisa Econômica do Bradesco. A expectativa é que juros mais baixos ajudem a diminuir o comprometimento de renda das famílias, que, num mercado de trabalho com baixa taxa de desemprego, terão assim melhor condição para acertar suas contas.

Antes disso, porém, o primeiro semestre deve refletir os efeitos defasados dos juros altos e do maior comprometimento de renda.

Em relatório assinado pelo analista Marcelo Gazzano, o Bradesco lembra ainda que a renda pode ser positivamente apoiada pelo aumento do salário mínimo e pela isenção do imposto de renda a salários de até R$ 5 mil.

A inadimplência do sistema financeiro, pontua o Bradesco, voltou a subir em 2025, saindo de 4,1% para 5,45% em um ano, em razão das mudanças regulatórias na forma como os calotes são registrados, junto com a elevação da taxa de juros, o maior comprometimento de renda e o aperto do balanço de algumas empresas.

A expectativa do Bradesco é que a inadimplência termine 2026 em nível próximo ao verificado em dezembro do ano passado.