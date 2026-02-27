A Conferência Anual do Banco Central será realizada em Brasília entre 13 e 15 de maio. Neste ano, o evento terá como destaque as participações dos economistas Gabriel Chodorow-Reich, professor da Universidade Harvard, e Christopher Erceg, vice-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI).

As pesquisas de Chodorow-Reich se concentram em macroeconomia, finanças e mercado de trabalho. Já Erceg é vice-diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capital no FMI. Com passagem pelo Federal Reserve Board, ele é especialista em política monetária e estabilidade financeira.

A conferência do BC reunirá pesquisadores, acadêmicos e formuladores de políticas públicas. Ao longo dos três dias, o evento contará com palestras e sessões dedicadas ao debate de trabalhos acadêmicos.

O encontro abordará temas como macroeconomia, estabilidade financeira, intermediação e inovação financeira, regulação macroprudencial, economia internacional e sustentabilidade. O objetivo é reforçar o diálogo entre a academia e a formulação de políticas econômicas no Brasil.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor Paulo Picchetti, de Política Econômica e de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, participarão da abertura da conferência.