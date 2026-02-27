O petróleo fechou sem direção única nesta quinta-feira, 26, em sessão volátil, enquanto o mercado de energia monitorava de perto as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, além de seus desdobramentos na oferta da commodity no Oriente Médio.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em queda de 0,32% (US$ 0,21), a US$ 65,21 o barril.

Já o Brent para maio subiu 0,21% (US$ 0,15), a US$ 70,84 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

A commodity operou instável em vários momentos do dia, em meio a terceira rodada de negociações EUA-Irã nesta quinta-feira, em Genebra. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, classificou o progresso como "significativo" e anunciou um próximo encontro na semana que vem, em Viena. Apesar disso, o noticiário internacional mostra persistência no impasse entre as demandas de Washington e Teerã.

Um acordo entre Irã e Estados Unidos, ou progresso significativo em direção a isso, pode provocar uma queda acentuada no preço do petróleo, de acordo com a ICIS. "É por isso que vimos os preços basicamente oscilando para cima e para baixo", explica a empresa energética.

Analistas do Rabobank acreditam no crescimento da escalada das tensões e projetam os preços do Brent subindo acima dos US$ 90 por barril, mas que, na ausência de um ataque direto dos EUA ao Irã nas próximas semanas, os preços podem cair para US$ 60. "Em última análise, o caminho para o petróleo dependerá de o Irã tentar ou não impedir os fluxos através do Estreito de Ormuz ou atacar a infraestrutura energética da Arábia Saudita", afirmam.

*Com informações da Dow Jones Newswires