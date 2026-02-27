A Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa), subsidiária integral da Petrobras, no Paraná, abriu concurso público para contratar 126 pessoas de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 4.144,77 a R$ 8.248,49. O movimento integra o plano de retomada operacional da fábrica e receberá inscrições de 2 a 23 de março, exclusivamente pela internet, informou a Petrobras.

Instalada em Araucária, ao lado da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), a unidade havia sido hibernada em 2020 e voltou a operar em 2024.

Com capacidade para produzir 720 mil toneladas anuais de ureia, 475 mil de amônia e 450 mil metros cúbicos de ARLA 32, a planta é considerada estratégica para reduzir a dependência externa de fertilizantes e fortalecer a indústria química nacional.

Para o nível superior, as vagas são nas áreas de Administração, Direito, Contabilidade, diversas engenharias, Segurança de Processos e do Trabalho e Medicina do Trabalho, com salário base de R$ 8.248,49, além de benefícios.

Já os postos de nível médio abrangem inspeção de equipamentos, manutenção e operação, com remuneração de R$ 4.144,77.

"A contratação de novos profissionais deve consolidar a nova fase da Ansa, reativar empregos qualificados e impulsionar a economia regional, sobretudo o agronegócio que depende dos fertilizantes produzidos na unidade", afirmou a Petrobras em nota.