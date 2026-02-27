O Ministério do Trabalho e Emprego informou, nesta quinta-feira, 26, que entre 1º de novembro de 2025 até 21 de fevereiro de 2026 foram registrados 998.706 pedidos de seguro-defeso, valor 21,6% menor que o mesmo período do ano passado, quando eram 1.274.397.

Os Estados com maior número de pedidos foram: Pará, com 292.895 requerimentos (29,3% do total nacional); Maranhão, com 263.251 (26,4%); Amazonas, com 96.715 (9,7%); Bahia, com 69.412 (7,0%); e Piauí, com 53.579 (5,4%).

No total de três lotes, foram emitidas 135.433 parcelas, que somam R$ 219,5 milhões. Deste valor, já foram pagas 18.804 parcelas do primeiro lote, somando R$ 30,5 milhões.

Segundo a Pasta, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou em 25 de fevereiro uma ampliação de prazo para entrar com o pedido de seguro-defeso e de recursos para os defesos até 30 de junho de 2026.

"O pedido poderá ser feito até o último dia do defeso. Se houver mudança na área atendida, nas regras do defeso ou algum ajuste que afete quem tem direito ao benefício, o prazo poderá ser ampliado em até 60 dias. O prazo para apresentar recurso ou cumprir exigências será de até 120 dias, contados a partir da notificação de indeferimento do pedido", diz o ministério.