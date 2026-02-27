A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman, afirmou que os reguladores dos Estados Unidos pretendem aprovar a nova proposta de capital bancário com adaptações da Basileia III até o fim de março, em testemunho nesta quinta-feira, 26, no Senado dos EUA. Segundo ela, o BC americano e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) trabalharam "em tempo recorde" para garantir a reformulação das regras, apesar de críticas dos senadores sobre a demora do projeto.

Senadores democratas também criticaram a redução das exigências de capital de grandes bancos e o recente salto no número de instituições financeiras que deixaram de integrar as ações de fiscalização do Fed, ou enforcement actions em inglês.

Bowman defendeu este último ponto ao alegar que os reguladores trabalham junto com as instituições para decidir quais mitigaram riscos ou não e quais podem deixar de participar dessas ações. "Vamos analisar novamente se foram muitos bancos", disse.

A vice-presidente de Supervisão reiterou que vê resiliência do sistema bancário americano e negou ter visto nos últimos meses um grande fluxo de saída de depósitos em bancos dos EUA.

Ao ser questionada, Bowman afirmou que os reguladores estão abertos a revisar e considerar mudanças em regulações bancárias, inclusive no que diz respeito ao índice de alavancagem T-1.

Bowman defendeu ainda a independência dos órgãos de supervisão. "Temos que ser apolíticos ao considerar regulações financeiras", pontuou.