A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) confirmou nesta quinta-feira, 26, que Patricia Audi assumirá a presidência da entidade a partir de 1º de março deste ano. Como já havia sido noticiado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Marcos Madureira deixará o comando da associação.

"Ao longo de quase sete anos de gestão, Madureira teve papel central no fortalecimento institucional da Abradee, na ampliação do diálogo com o poder público e com demais stakeholders na condução de agendas estratégicas para o segmento de distribuição de energia elétrica, deixando contribuição relevante para a associação e o setor elétrico", disse a Abradee em nota.

Patricia Audi já atuou como vice-presidente executiva do banco Santander e também trabalhou na União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). No setor público, atuou no governo do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e em outros órgãos do governo federal. São 30 anos de experiência nos setores público e privado, segundo informações da Abradee.