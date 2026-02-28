O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta sexta, 27, que há uma análise contínua sobre comércio exterior para evitar eventuais impactos para setores que precisam de componentes importados. Em anúncio mais cedo, a Câmara de Comércio Exterior (Camex), informou taxa de importação zerada para 105 produtos classificados como bens de capital e de informática e telecomunicações. A definição ocorreu após pedidos protocolados até o dia 25 de fevereiro.

Haddad explicou durante entrevista ao Flow News que esse trâmite é rotineiro e a reunião da Camex já estava marcada para a discussão do tema. Além disso, foi mantida em patamar já previsto anteriormente a alíquota de outros 15 produtos de informática nos patamares anteriores, nos quais se incluem os smartphones. Ainda sobre a revisão do imposto de importação, Haddad explicou que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revê alíquotas de produtos toda hora, não havendo anormalidade nessa discussão.