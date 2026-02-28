A Petrobras vai aumentar o preço do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras em 9,4% a partir de 1º de março, refletindo a alta do preço do petróleo, um dos itens de uma fórmula de reajuste mensal do combustível.

O aumento, feito todo primeiro dia do mês, representa uma elevação de R$ 0,31/litro em relação ao preço do mês anterior. No acumulado de 2026, a redução acumulada é de 1,5%, o que corresponde a um decréscimo de R$ 0,05/litro, comparando com o preço de dezembro de 2025.

"Cabe destacar que no acumulado desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os seus preços de QAV em 29,5%, equivalente a um decréscimo de R$ 1,50/litro. Considerando a inflação no período, esta redução é de 38,6%", informou a empresa em nota nesta sexta-feira, 27.

O preço do petróleo vem sendo pressionado pela falta de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã. No fechamento desta sexta, 27, a commodity do tipo Brent fechou em alta de 2,86$, cotado a US$ 72,87 o barril.