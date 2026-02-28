O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o Banco Central está revendo as normas de segurança do sistema financeiro, visando especificamente evitar novos acontecimentos semelhantes ao escândalo do Banco Master.

Em novembro de 2025, a autarquia monetária decretou a liquidação extrajudicial Master, após grave crise de liquidez e o comprometimento significativo da situação econômico-financeira do banco, dentre outros achados.

No início do mês de fevereiro, o diretor de regulação do BC, Gilneu Vivan, já havia indicado que a revisão das regras do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) deverá entrar na agenda da autoridade monetária para este ano. Além do FGC, o BC também deve incluir na agenda a definição de normas para distribuição de títulos e a discussão sobre transparência da remuneração de intermediários. Haddad participa de entrevista ao Flow News.