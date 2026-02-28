O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta sexta-feira, 27 que a crise do Banco Master não apresenta risco sistêmico e descartou eventual propagação desse caso. Ele ressaltou que o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) está estancando os efeitos negativos da liquidação da instituição financeira.

Haddad concede neste momento entrevista ao Flow News. Ele reconheceu, contudo, que a situação é uma "pancada" para o sistema financeiro. O ministro repetiu ainda que esse episódio representa a "maior fraude bancária da história do Brasil e talvez uma das maiores do mundo". O esquema começou há cerca de 7 anos, sendo revelado recentemente.

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A autarquia mencionou a grave crise de liquidez e o comprometimento significativo da situação econômico-financeira do banco, dentre outros achados.