O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elogiar o governo da Venezuela nesta sexta-feira, 27, e disse que o petróleo do país está sendo refinado no estado americano do Texas, após a ação militar que resultou na deposição de Nicolás Maduro no início deste ano.

"Atualmente, 360 mil barris de petróleo da Venezuela estão aqui à minha esquerda", disse Trump apontando para um cargueiro na cidade de Corpus Christi, no Texas. "O petróleo venezuelano está dando benefício para as duas nações. Vamos guardar um pouco para nós, dar um pouco para a Venezuela para eles fazerem dinheiro como nunca fizeram antes", acrescentou.

O chefe da Casa Branca ainda disse que a produção de petróleo dos Estados Unidos aumentou em 600 mil barris por dia desde que assumiu o cargo no ano passado e disse que o preço da gasolina está caindo, puxando os níveis de inflação para o menor nível dos últimos cinco anos.

O presidente afirmou ainda que prefere priorizar a produção de petróleo como fonte de receitas, em vez de apostar na expansão de data centers voltados à inteligência artificial (IA). Mais cedo, o líder americano criticou a Anthropic e seu software de IA, em meio às discussões da empresa com o Pentágono sobre iniciativas de monitoramento em massa.