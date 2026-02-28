A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -1,16%

Pontos: 188.786,98

Máxima estável: 191.005 pontos

Mínima de -1,32% : 188.478 pontos

Volume: R$ 35,53 bilhões

Variação em 2026: 17,17%

Variação no mês: 4,09%

Dow Jones: -1,05%

Pontos: 48.977,92

Nasdaq: -0,92%

Pontos: 22.668,21

Ibovespa Futuro: -1,25%

Pontos: 191.785

Máxima (pontos): 194.255

Mínima (pontos): 191.670

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 46,78

Variação: -1,87%

Petrobras PN

Preço: R$ 39,33

Variação: -0,71%

Bradesco PN

Preço: R$ 21,15

Variação: +0,81%

Ambev ON

Preço: R$ 16,27

Variação: -0,85%

Petrobras ON

Preço: R$ 42,73

Variação: -0,05%

Vale ON

Preço: R$ 88,47

Variação: -0,83%

MBRF SA ON

Preço: R$ 20,68

Variação: +2,17%

Vale ON

Preço: R$ 88,47

Variação: -0,83%

Itausa PN

Preço: R$ 14,27

Variação: -2,59%

JBS ON

Preço: R$ 85,71

Variação: +0,68%

Global 40

Cotação: 729,091 centavos de dólar

Variação: +4,03%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1335

Venda: R$ 5,1340

Variação: -0,1%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,32

Venda: R$ 5,42

Variação: +0,09%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1489

Venda: R$ 5,1495

Variação: +0,22%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2900

Venda: R$ 5,3900

Variação: +0,09%

- Dólar Futuro (março)

Cotação: R$ 5,1705

Variação: -0,12%

- Euro

Compra: US$ 1,1816 (às 18h31)

Venda: US$ 1,1816 (às 18h31)

Variação: +0,15%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,0680

Venda: R$ 6,0690

Variação: +0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2800

Venda: R$ 6,3810

Variação: -0,96%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,73% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.247,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,03%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se