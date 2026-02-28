A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -1,16%
Pontos: 188.786,98
Máxima estável: 191.005 pontos
Mínima de -1,32% : 188.478 pontos
Volume: R$ 35,53 bilhões
Variação em 2026: 17,17%
Variação no mês: 4,09%
Dow Jones: -1,05%
Pontos: 48.977,92
Nasdaq: -0,92%
Pontos: 22.668,21
Ibovespa Futuro: -1,25%
Pontos: 191.785
Máxima (pontos): 194.255
Mínima (pontos): 191.670
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 46,78
Variação: -1,87%
Petrobras PN
Preço: R$ 39,33
Variação: -0,71%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,15
Variação: +0,81%
Ambev ON
Preço: R$ 16,27
Variação: -0,85%
Petrobras ON
Preço: R$ 42,73
Variação: -0,05%
Vale ON
Preço: R$ 88,47
Variação: -0,83%
MBRF SA ON
Preço: R$ 20,68
Variação: +2,17%
Itausa PN
Preço: R$ 14,27
Variação: -2,59%
JBS ON
Preço: R$ 85,71
Variação: +0,68%
Global 40
Cotação: 729,091 centavos de dólar
Variação: +4,03%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1335
Venda: R$ 5,1340
Variação: -0,1%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,32
Venda: R$ 5,42
Variação: +0,09%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1489
Venda: R$ 5,1495
Variação: +0,22%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,2900
Venda: R$ 5,3900
Variação: +0,09%
- Dólar Futuro (março)
Cotação: R$ 5,1705
Variação: -0,12%
- Euro
Compra: US$ 1,1816 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1816 (às 18h31)
Variação: +0,15%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,0680
Venda: R$ 6,0690
Variação: +0,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2800
Venda: R$ 6,3810
Variação: -0,96%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,73% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.247,90 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,03%