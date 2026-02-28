O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 27, que a recente decisão da Suprema Corte sobre tarifas alfandegárias pode permitir a devolução de centenas de bilhões de dólares a "países e empresas que vêm explorando os Estados Unidos há muitos anos". Em postagem na rede social Truth, ele afirmou que, segundo essa decisão, agora eles "podem continuar a fazê-lo em níveis ainda maiores".

"Tenho certeza de que a Suprema Corte não tinha isso em mente", afirmou. "É possível uma nova audiência ou um novo julgamento deste caso?", questionou o presidente.

"Não faz sentido que países e empresas que se aproveitaram de nós durante décadas, recebendo bilhões e bilhões de dólares que não deveriam ter recebido, agora tenham direito a um ganho inesperado imerecido, como o mundo nunca viu antes, como resultado desta decisão, no mínimo, decepcionante", afirmou.