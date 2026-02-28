A Generali Brasil registrou lucro de R$ 137,8 milhões no ano passado, um crescimento de 31,39% em relação a igual período de 2024, de acordo com números divulgados nesta sexta-feira, 27.

A subsidiária brasileira da seguradora italiana arrecadou R$ 2,2 bilhões em prêmios emitidos em 2025, dos quais 83% são provenientes de linhas massificadas, ou seja, vendidas em grandes volumes, geralmente para pessoas físicas. O resultado operacional mais do que dobrou, para R$ 189,5 milhões, enquanto os ativos sob gestão somaram R$ 1,2 bilhão.

A empresa manteve o foco em seguros massificados, seguros de vida em grupo e de grandes riscos corporativos. A seguradora diz ainda ter investido R$ 73 milhões na área de tecnologia.

O CFO da companhia, Karim Ajroud, afirmou que o desempenho reforça o apetite por inovação e compromisso em antecipar as necessidades do cliente. "Impulsionamos nossa performance por meio de três pilares estratégicos: otimização operacional via tecnologia, diversificação do portfólio de produtos e uma experiência do cliente pautada em iniciativas sustentáveis", disse.