O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, prevê para maio o início da vigência do acordo entre Mercosul e União Europeia. Durante entrevista à imprensa, Alckmin disse nesta sexta-feira, 27, que espera a aprovação, no Senado, do projeto de decreto legislativo que trata do acordo comercial em uma ou duas semanas.

Após isso, e com a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será preciso esperar 60 dias para o acordo entrar em vigência.

"Então, se a gente conseguir resolver em março, até o fim de maio o acordo já pode entrar em vigência", disse o vice-presidente.

A União Europeia já decidiu aplicar provisoriamente o acordo, que cria a maior zona de livre comércio entre dois blocos regionais do mundo, com os países do Mercosul que já concluíram a ratificação interna - por enquanto, Uruguai e Argentina.

Alckmin citou expectativas da indústria de móveis de aumentar em 20% as exportações para a Europa já no primeiro ano do acordo.