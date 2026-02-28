A Frimesa Cooperativa Central, de Medianeira (PR), encerrou 2025 com faturamento de R$ 7,04 bilhões, crescimento de 7% em relação aos R$ 6,5 bilhões de 2024, segundo balanço aprovado em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada na quarta-feira, 25. O avanço na receita bruta foi de R$ 460,3 milhões, em ano marcado por pressão de custos e oscilações no mercado internacional.

As exportações avançaram 19,4% no período, consolidando a cooperativa como responsável por 8% das exportações brasileiras de carne suína e 52% do volume embarcado da proteína pelo Paraná. A produção total ultrapassou 500 mil toneladas de alimentos, ante 499,2 mil toneladas em 2024.

A cooperativa processou 3,2 milhões de suínos, volume estável na comparação anual, e 258 milhões de litros de leite, alta de 5,3% frente aos 245 milhões de litros de 2024. No segmento lácteo, a produtividade cresceu 2% com redução de 7,6% no custo por quilo.

"O ano de 2025 foi positivo para a Frimesa. As metas foram alcançadas e ultrapassamos a casa dos R$ 7 bilhões com muito trabalho, disciplina e cooperação. Agimos coletivamente para manter a estabilidade da cadeia produtiva e fortalecer todos os seus elos. A Frimesa funciona como o motor que transforma a produção do campo em valor compartilhado", afirmou, em nota, o diretor-presidente executivo Elias José Zydek.

A Frimesa é composta por cinco cooperativas filiadas: Copagril, Lar Cooperativa Agroindustrial, Copacol, C.Vale e Primato Cooperativa Agroindustrial. A base produtiva reúne 1.485 produtores de leite e 1.062 suinocultores integrados, atendendo carteira de 48.925 clientes com portfólio de 567 produtos.

O quadro de colaboradores diretos somou 12.986 funcionários, acréscimo de 482 postos em relação aos 12.504 de 2024. Em 2024, a cooperativa já havia distribuído produtos a 33 países.

Presente à assembleia, o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, destacou o desempenho do setor. "O cooperativismo alcançou R$ 11 bilhões de resultado líquido em 2025, com a agroindústria respondendo por 85% desse valor. É a prova de que o sistema segue crescendo e demonstrando sua solidez", afirmou.

Durante a AGO, foi eleito o novo Conselho Fiscal para 2026. Assumem como titulares Elder Candido Gabriel (Copacol), Elias Garcia (Primato) e Olívio José Herrmann (Copagril). Os suplentes são Simoni Tessaro Hiehues (Lar), Orival Betinelli (C.Vale) e Sergio Luiz Squizatto (Copacol).