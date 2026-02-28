O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 27, e encerrou fevereiro acumulando o sétimo mês consecutivo de valorização, sustentado pelo aumento da aversão ao risco. O movimento foi impulsionado pela escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e pelas preocupações nos mercados acionários globais com os custos crescentes associados aos investimentos em inteligência artificial (IA).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em alta de 1,03%, a US$ 5.247,90 por onça-troy.

Já a prata para março teve alta de 6,53%, a US$ 92,68 por onça-troy.

Na semana, houve avanço de 2,4% e 10,4%, respectivamente. No mês, o ouro ganhou 10,6% e a prata, 18%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que "não está muito feliz" com a forma como o Irã vem conduzindo as negociações. Na véspera, Washington e Teerã realizaram uma terceira rodada de conversas em Genebra. O chanceler de Omã, que atua como mediador do diálogo, informou que a próxima rodada está prevista para a próxima semana, em Viena.

Para o ING, o papel do ouro como proteção contra choques geopolíticos e de política econômica voltou a ficar em evidência diante das negociações.

Enquanto uma solução diplomática não se concretiza, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que não consegue verificar se o Irã suspendeu todo o enriquecimento de urânio após a guerra de 12 dias em junho de 2025. Autoridades americanas já afirmaram que isso é uma das demandas colocadas na mesa de negociações. Diversos países emitiram alertas nesta sexta para que seus cidadãos deixem o Irã e outros países do Oriente Médio, incluindo Israel, conforme aumenta a possibilidade de um conflito militar.

A aversão ao risco também seguiu nos mercados acionários, com o pessimismo em relação ao setor de IA pressionando empresas de alguns setores, como bancos, software e tecnologia. Incertezas sobre o rumo da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também preocupam os investidores, após novos da inflação ao produtor nos EUA reforçarem uma inflação persistente.

*Com informações da Dow Jones Newswires