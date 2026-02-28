A gigante química alemã Basf registrou lucro líquido de 560 milhões de euros no quarto trimestre de 2025, informou a companhia nesta sexta-feira, 27. O resultado superou significativamente a estimativa de analistas consultados pela Dow Jones, que previam um lucro de 285 milhões de euros para o período. A melhora no desempenho foi impulsionada pela implementação acelerada de programas de redução de custos.

As vendas da companhia no trimestre somaram 14,03 bilhões de euros, ficando ligeiramente abaixo dos 14,04 bilhões de euros projetados pelo mercado. O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou 1,02 bilhão de euros, enquanto o EBIT (lucro antes de juros e impostos) apresentou prejuízo de 153 milhões de euros no trimestre.

O mercado reagiu ao guidance da empresa para 2026, que se situou abaixo das expectativas iniciais. A Basf projeta para este ano um EBITDA antes de itens especiais entre 6,2 bilhões e 7,0 bilhões de euros e um fluxo de caixa livre entre 1,5 bilhão e 2,3 bilhões de euros.

Em conferência, o CEO da Basf, Markus Kamieth, afirmou que o início do primeiro trimestre de 2026 tem sido desafiador, conforme o esperado, mas que prevê uma recuperação gradual das condições de mercado na segunda metade do ano e em 2027. O executivo destacou que as melhorias nos resultados deverão ser impulsionadas por esforços próprios da companhia e que o foco atual é tornar o site de Ludwigshafen mais enxuto e forte, sem planos para grandes fechamentos de unidades.

Kamieth também demonstrou preocupação com as incertezas geradas pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos e afirmou que não espera um relaxamento significativo das tensões geopolíticas no curto prazo. Sobre a unidade de Soluções para Agricultura, o CEO confirmou que a preparação para a abertura de capital (IPO) segue no cronograma para estar pronta em 2027.

O CFO da companhia acrescentou que a Basf pretende reduzir o teto de investimentos de capital (Capex) para 13 bilhões de euros entre 2026 e 2029, buscando maior eficiência. Entre as medidas de otimização de serviços globais, a empresa planeja abrir um hub digital em Hyderabad, na Índia, além de simplificar as áreas de TI, Finanças e Recursos Humanos. A companhia manteve o dividendo de 2,25 euros por ação.

*Com informações da Dow Jones Newswires