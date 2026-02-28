A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu em 16 e subiu em 13 setores industriais em fevereiro. Com isso, o Icei está abaixo dos 50 pontos - o que indica desconfiança - em 21 setores, com a entrada de perfumaria, limpeza e higiene pessoal.

"A falta de confiança persiste há um bom tempo, o que é preocupante, porque isso vai se consolidando em decisões de redução de produção, de investimento e de emprego nesses setores", explica Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

A edição de fevereiro ouviu 1.731 empresas - 712 pequenas, 609 médias e 410 grandes - entre 2 e 12 de fevereiro de 2026.

O pessimismo também está presente no recorte por portes de empresas. Entre as pequenas indústrias, o Icei recuou 0,3 ponto, passando para 47,6 pontos.

Nas grandes empresas, o índice também caiu 0,3 ponto e chegou aos 49,2 pontos. Entre as médias, por outro lado, o indicador subiu 0,3 ponto, alcançando 49,3 pontos.

Nos três recortes, o índice continua abaixo dos 50 pontos, patamar que indica falta de confiança dos empresários.

