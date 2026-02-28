A dinamarquesa Maersk informou que redirecionará parte das próximas viagens dos serviços ME11 (Oriente Médio/Índia-Mediterrâneo) e MECL (Oriente Médio/Índia-Costa Leste dos EUA) da rota Trans-Suez para o Cabo da Boa Esperança, diante de "restrições imprevistas" no ambiente operacional mais amplo do Mar Vermelho.

Em comunicado a clientes, a companhia afirmou que, após conversas com parceiros de segurança, concluiu que as condições atuais dificultam evitar atrasos na travessia pela região.

Como medida temporária, algumas partidas previstas para as próximas três semanas passarão a contornar a África, enquanto a empresa compartilha detalhes das embarcações afetadas para que clientes ajustem cadeias de suprimentos e seguros, se necessário.

A Maersk ressaltou que a mudança é pontual e que, nas demais viagens dos serviços ME11 e MECL, seguirá priorizando a rota Trans-Suez, classificada pela companhia como a mais rápida, sustentável e eficiente para atender os clientes.

A empresa não detalhou quais fatores específicos motivaram as restrições mencionadas, limitando-se a afirmar que continuará monitorando a situação e fornecendo atualizações conforme necessário.