A fabricante de alimentos M. Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 158 milhões no quarto trimestre do ano passado. O resultado é 11% menor na comparação com igual período de 2024, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 176,5 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 279 milhões, recuo de 21% frente aos R$ 355,3 milhões do quarto trimestre do ano anterior.

A margem Ebitda ficou em 10,3% no período, ante 14,3% de um ano antes, queda de 4 pontos porcentuais em um ano.

Já a receita líquida cresceu 9% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,721 bilhões, ante R$ 2,489 bilhões do quarto trimestre de 2024. O volume vendido no quarto trimestre do ano passado atingiu 475 mil toneladas, alta de 10% em relação a igual período do ano anterior.

No último trimestre, a receita líquida de produtos principais da empresa (biscoitos, massas e margarinas) apresentou alta de 9,6%, para R$ 2,1 bilhões.

A receita líquida do segmento de moagem e refino de óleos (farinhas, farelo e gorduras industriais) subiu 6,9%, para R$ 472,1 milhões. O segmento de adjacências (bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos) teve receita líquida 13,8% superior, para R$ 148,6 milhões.