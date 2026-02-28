O diesel e a gasolina registraram queda de preços em fevereiro, enquanto o etanol teve alta puxada por fatores sazonais, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) divulgado nesta sexta-feira, 27. Em média, o preço do diesel S-10 recuou 0,32%, a gasolina 0,15%, e o etanol subiu 1,49%.

"O leve recuo no preço médio da gasolina em fevereiro indica um cenário de relativa estabilidade para o combustível, após as oscilações registradas nos meses anteriores. Já o aumento no valor do etanol pode estar relacionado a fatores sazonais e à dinâmica de oferta e demanda, comum neste período entre safras", disse em nota o diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

Já o recuo do diesel, na avaliação de Mascarenhas, "indica um momento de relativa estabilidade após os reajustes observados anteriormente". Para ele, apesar da queda, os valores ainda permanecem em um patamar elevado, o que mantém a pressão sobre os custos do transporte rodoviário e, consequentemente, sobre toda a cadeia logística.

Diesel

Na análise regional, fevereiro foi marcado por recuos nos preços dos dois tipos de diesel na maior parte do País. A principal exceção foi o diesel comum no Nordeste, que registrou alta de 0,63%. No Sudeste, o combustível apresentou estabilidade, com preço médio de R$ 6,21.

Entre as quedas mais relevantes, o diesel comum teve sua maior redução no Centro-Oeste, de 0,79%, chegando a R$ 6,24. Já o diesel S-10 registrou o recuo mais expressivo no Sul, de 0,50%, com preço médio de R$ 6,02. Os preços mais em conta para ambos os tipos de diesel foram encontrados no Sul: R$ 5,98 para o comum e R$ 6,02 para o S-10. Já os preços mais caros foram os do Norte: R$ 6,75 para o comum e R$ 6,61 para o S-10.

Etanol

Na análise por regiões, todas registraram aumento para etanol em fevereiro. A mais alta foi registrada no Nordeste, de 1,59%, fazendo com que o biocombustível fosse comercializado por, em média, R$ 5,11. O Norte segue com o etanol mais caro, com preço médio de R$ 5,34 (+0,75%). Já o etanol mais competitivo foi o da região Sudeste, com média de R$ 4,69 (+1,52%).

Gasolina

Em relação à gasolina, a maioria das regiões acompanhou a tendência nacional de queda, com destaque para Centro-Oeste e Sul, com recuo de 0,46%. O Nordeste foi a única região onde o combustível ficou mais caro, com aumento de 0,15% em relação a janeiro (R$ 6,53). O maior preço médio em fevereiro foi o do Norte, R$ 6,83 (estável), e o mais competitivo, o do Sudeste, com média de R$ 6,33 (-0,16%).