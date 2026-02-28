Os investimentos em construção nos Estados Unidos subiram 0,3% em dezembro ante novembro, ao ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2.168,8 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta sexta-feira, 27. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam alta menor, de 0,2%.

Na comparação anual, os investimentos tiveram queda de 0,4% em dezembro.

Os dados de novembro, divulgados com atraso devido ao shutdown do governo norte-americano, mostraram ritmo sazonalmente ajustado de US$ 2.163,1 bilhões - queda de aproximadamente 0,6% em relação a outubro.