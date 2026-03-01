Oito países que compõem o grupo Opep+ decidiram neste domingo retomar a reversão gradual dos cortes voluntários de produção, estabelecendo um ajuste de 206 mil barris por dia (BPD) a ser implementado em abril de 2026. A decisão foi tomada durante reunião virtual entre representantes da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, que revisaram as condições do mercado global e o cenário de baixos estoques de petróleo. Segundo comunicado oficial do grupo, a medida marca o reinício da devolução dos 1,65 milhão de BPD em ajustes voluntários anunciados originalmente em abril de 2023.

O grupo reafirmou que a devolução total ou parcial desses volumes ocorrerá de forma gradual e dependerá da evolução das condições de mercado. Os países participantes destacaram a importância de uma abordagem cautelosa, mantendo plena flexibilidade para pausar ou até reverter o processo de eliminação dos cortes, incluindo os 2,2 milhões de BPD anunciados em novembro de 2023, caso a estabilidade do setor seja ameaçada. Além disso, os membros confirmaram a intenção de compensar integralmente qualquer volume produzido acima das metas desde janeiro de 2024, sob supervisão do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto (JMMC).

A reunião ocorreu em meio a um ambiente de alta tensão geopolítica no Oriente Médio. Relatos da imprensa internacional indicaram que o bloco chegou a considerar um aumento maior na oferta, de aproximadamente 411 mil BPD, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no último sábado. Informações de bastidores sugerem que Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos já vinham ampliando exportações preventivamente para mitigar possíveis interrupções no fornecimento decorrentes do conflito. O grupo voltará a se reunir mensalmente para avaliar a conformidade e as condições de oferta, com o próximo encontro agendado para o dia 5 de abril.