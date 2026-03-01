O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo trabalha para estruturar um fundo permanente de renovação de frota, com participação da Petrobras e do BNDES, para garantir a equalização contínua das taxas de juros no financiamento de caminhões. Segundo ele, o programa Mover já contratou R$ 4,2 bilhões até a última sexta-feira e ainda dispõe de mais da metade dos recursos previstos, de R$ 10 bilhões.

Já foram contratados, até ontem, 4,2 bilhões. Ainda temos mais da metade", disse Alckmin, ao defender a continuidade da política pública. "Nós precisamos de um programa permanente de renovação de frota. É isso que nós temos que fazer."

O vice-presidente explicou que o objetivo é criar um fundo capaz de sustentar juros mais baixos de forma estrutural. "Nós estamos trabalhando com a Petrobras para ver a criação de um fundo com a Petrobras e o BNDES. Nós precisamos de um fundo de recursos para equalizar a taxa de juros de forma permanente", afirmou.

Durante discurso em concessionária da Mercedes-Benz em São Paulo, Alckmin relembrou que o setor de caminhões, especialmente o de pesados, sofreu retração nas vendas diante de taxas de financiamento que chegaram a 22% a 24% ao ano. Para enfrentar o problema, o governo estruturou o Mover, um programa de R$ 10 bilhões, com juros entre 12% e 13,5%.