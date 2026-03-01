Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,81% em janeiro para uma alta de 0,67% em fevereiro, com contribuição de 0,09 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,84% em fevereiro.

As maiores pressões partiram de artigos de higiene pessoal, que subiram 0,91%, e do plano de saúde, com alta de 0,49%.