O gasto das famílias brasileiras com a alimentação para consumo no domicílio subiu pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, uma alta de 0,09%, mas desacelerou ante o aumento de 0,21% registrado em janeiro. O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma alta de 0,31% em janeiro para elevação de 0,20% em fevereiro, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,84% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) neste mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na alimentação no domicílio, houve altas no tomate (10,09%) e nas carnes (0,76%). Na direção oposta, ficaram mais baratos o arroz (-2,47%), o frango em pedaços (-1,55%) e as frutas (-1,33%).

A alimentação fora do domicílio subiu 0,46% em fevereiro: o lanche avançou 0,28%, e a refeição fora de casa aumentou 0,62%.