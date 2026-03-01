As expectativas medianas para a inflação na zona do euro nos próximos 12 meses recuaram de 2,8% em dezembro para 2,6% em janeiro, enquanto a taxa mediana de inflação percebida nos últimos 12 meses caiu de 3,2% para 3,0% no período, segundo pesquisa mensal divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE).

Para o horizonte de três anos, as projeções de inflação permaneceram inalteradas em 2,6%, enquanto as expectativas para os próximos cinco anos caíram ligeiramente de 2,4% para 2,3%, mostra a pesquisa.

O BCE destacou ainda que as expectativas de crescimento da renda nominal nos próximos 12 meses aumentaram de 1,1% em dezembro para 1,2% janeiro, enquanto as expectativas de crescimento de gastos nominais permaneceram inalteradas de um mês para o outro, em 3,4%.

Por sua vez, as expectativas de crescimento econômico nos próximos 12 meses permaneceram em -1,1% em janeiro.