Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços em fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve deflação apenas em Vestuário, queda de 0,42%, uma contribuição de -0,02 ponto porcentual para a taxa de 0,84% registrada pelo IPCA-15 deste mês.

Os aumentos foram registrados em Habitação, elevação de 0,06% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Artigos de Residência, alta de 0,21% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Saúde e Cuidados Pessoais, aumento de 0,67% e contribuição de 0,09 ponto porcentual; Comunicação, alta de 0,39%, impacto de 0,02 ponto porcentual; Despesas Pessoais, aumento de 0,20%, impacto de 0,02 ponto porcentual; Alimentação e Bebidas, aumento de 0,20%, impacto de 0,04 ponto porcentual; Transportes, alta de 1,72% e impacto de 0,35 ponto porcentual; e Educação, alta de 5,20% e impacto de 0,32 ponto porcentual.

O resultado geral do IPCA-15 em fevereiro foi decorrente de altas de preços em todas as 11 regiões pesquisadas. A maior taxa foi registrada em São Paulo, alta de 1,09%. O menor resultado ocorreu em Recife, elevação de 0,35%.