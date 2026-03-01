A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 1,9% em fevereiro, ante 2,1% em janeiro, segundo pesquisa preliminar divulgada pelo Destatis - como é conhecido o escritório de estatísticas do país - nesta sexta-feira, 27. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 2,2% neste mês.

Em relação a janeiro, o CPI alemão subiu 0,2% em fevereiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta de 0,5%.