A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas para apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineira.

Bolsa Família antecipado

Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o banco vai liberar o pagamento do Bolsa Família já no primeiro dia do calendário do programa para todos os beneficiários dos municípios atingidos.

O valor estará disponível a partir de 18 de março, medida que também valerá para abril, garantindo continuidade da proteção social às famílias impactadas.

Habitação: pausa e renegociação

Clientes com financiamento habitacional poderão pedir:

Pausa de até seis meses nas prestações, pelo aplicativo Habitação Caixa;

Incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor, com diluição no prazo restante do contrato;

Manutenção das condições originais de juros e prazo.

Todos os contratos contam com seguro obrigatório de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte ou Invalidez Permanente (MIP).

Centrais de atendimento para Seguro Residencial

Caixa Seguradora 0800-274-1000, para contratações até 14/02/2021;

Caixa Residencial: 0800-722-4926 (assistência) e 0800-722-4923 (sinistros), para contratações a partir de 15/02/2021.

Centrais de atendimento Seguro Obrigatório de morte e invalidez permanente do mutuário (MIP) e de danos físicos ao imóvel (DFI):

Caixa Seguradora: 0800-274-1000 e WhatsApp 0800-749-2020, contratações até 14/02/2021;

Caixa Residencial: 0800-722-4923 ou WhatsApp (11) 99506-9519, contratações a partir de 15/02/2021;

Too Seguros: 0800-775-9191, WhatsApp (11) 99400-3326, ou no site da seguradora;

American Life: 0800-949-8080

Tokio Marine: 0800-318-6546

Medidas para pessoas físicas

Penhor:

Dispensa automática de encargos por atraso na renovação por 90 dias;

Suspensão de leilão das garantias enquanto durar o decreto de emergência.

Empréstimo pessoal e renegociação:

Pausa de até três parcelas.

Consignado:

Possibilidade de ajuste de prazo e revisão de juros, conforme contrato.

Cesta de serviços

Isenção de mensalidade por três meses, para quem não tiver outro benefício ativo.

Condições para empresas

Financiamentos e capital de giro:

Pausa de até três meses em contratos de investimento, capital de giro e microcrédito.

Girocaixa Fácil:

Até 30 meses para amortização;

Prazo pode chegar a 60 meses, conforme garantia.

Máquinas e equipamentos:

Até seis meses de carência;

Até 60 meses para pagamento.

CDB Flex ou Progressivo para micro e pequenas empresas (MPE):

Flexibilização para resgate de aplicações, se não houver bloqueios.

Crédito rural

Pessoa física (produtor rural):

Prorrogação de vencimentos em caso de frustração de safra;

Possibilidade de novos contratos mesmo com prorrogações ativas.

Pessoa jurídica (produtor rural):

Cooperativas e agroindústrias afetadas podem solicitar alongamento e prorrogação de prazo, mediante comprovação.

Medidas para hospitais

Santas Casas e hospitais filantrópicos ou não filantrópicos poderão solicitar:

Pausa de até 12 meses nas prestações;

Incorporação das parcelas ao final do contrato ou pagamento apenas de juros, conforme modalidade.

Atendimento em Matias Barbosa

Caminhão-agência da Caixa está em operação no município de Matias Barbosa;

Local: Praça Central Peter H. Birkeland;

Horário: 10h às 16h.

Canais de atendimento

Alô CAIXA: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões);

Aplicativos: Caixa Tem, Habitação Caixa e FGTS;

Internet Banking pelo site oficial da Caixa.

As medidas valem para municípios da Zona da Mata mineira com decreto de situação de emergência reconhecido.

