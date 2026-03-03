O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 3, que o Estado "não tem que ser o produtor", mas sim o "indutor" do desenvolvimento econômico, ajudando o setor privado. "É importante que as pessoas compreendam o papel do Estado. O Estado não tem que ser o produtor, não tem que ter a fábrica. Tem que ser o indutor, criar políticas de crédito e financiamento e ajudar na produção", afirmou, em Valinhos (SP), durante visita a uma fábrica de medicamentos da Bionovis.

Lula disse que "pessoas que criticavam nunca tinha utilizado o SUS".

Também falou que o sistema único de saúde "saiu agigantado" da pandemia da covid-19 pelos serviços prestados à população naquele momento de crise sanitária.