A Naturgy informou nesta terça-feira, 3, que lançou a sua primeira chamada pública para a aquisição de biometano no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é aumentar a participação do biometano no portfólio de energia do Estado, ajudando a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, disse a Naturgy em nota.

"A iniciativa vai contribuir também para a disposição final adequada de resíduos orgânicos e sua valorização econômica, inclusive no interior do Estado. Com prazo até 2 de abril de 2026, o edital atende à Política Estadual de Gás Natural Renovável, que incentiva a descarbonização da economia", explicou a empresa.

O diretor de Regulação da Naturgy, Rafael Miranda, afirmou que o edital "reforça o papel da Naturgy como agente ativo da transição energética do Estado". "O edital é só o primeiro passo para ampliar gradativamente o uso do gás natural renovável, em conjunto com o gás natural fóssil", avaliou.

Segundo ele, o biometano pode reduzir em até 95% as emissões de CO2, em comparação a combustíveis fósseis mais poluentes como o diesel e a gasolina. Por ser gerado a partir de resíduos urbanos, industriais e agropecuários, ele promove não apenas a descarbonização, mas também a economia circular, explicou Miranda.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a produção do biometano no Brasil foi de mais de 94 milhões de metros cúbicos até novembro do ano passado. De acordo com o relatório Panorama do Biogás, produzido pelo CIBiogás, a oferta do combustível deve triplicar até o final de 2026. Espera-se a entrada de 30 novas unidades produtoras até 2027.

Hoje, a Naturgy distribui gás natural para todo o Estado do Rio e para municípios do sul de São Paulo. São 8.400 km de rede instalada para atender 1 milhão e 200 mil clientes nos segmentos residencial, comercial e industrial. A empresa fornece cerca de 7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, sem contar com as termelétricas, e é líder em distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNV) no Brasil.

"Toda essa infraestrutura está apta para receber o biometano. Os dois combustíveis podem ser usados de forma complementar, até que a nova fonte alcance a maturidade que o gás natural tem atualmente", afirmou a Naturgy.