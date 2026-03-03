O Bradesco mapeou os impactos da alta dos preços de petróleo para o Brasil, considerando a rápida escalada do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Antes do início da guerra, o contrato Brent rondava US$ 60 por barril, mas nesta terça-feira, 3, já supera os US$ 80, em um reflexo do aumento de risco.

Caso o petróleo siga no nível de US$ 80 por barril, pode vir a tirar até 0,4 ponto porcentual (pp) para o Produto Interno Bruto (PIB) global, trazendo um impacto baixista para o crescimento doméstico de 0,2 pp, calcula o Bradesco, em relatório a clientes.

Em termos de resultado primário, o impacto seria de alta de 0,3pp caso o dólar fique no nível de R$ 5,30 e o petróleo a US$ 80 por barril, visto que o preço da commodity tem um impacto relevante via receitas do governo. "Os impactos imediatos se dão pelos dividendos da Petrobras, impostos sobre combustíveis e royalties de petróleo. Além destes, há propagação adicional via imposto de renda de empresas ligadas ao setor", afirma.

Já o efeito sobre as contas externas, via balança comercial, não é linear. "Embora os preços de importações e de exportação sejam altamente correlacionados com o preço internacional, efeitos sobre a quantidade variam de acordo com o preço. O preço de US$ 80 por barril leva a um incremento de US$ 11,0 bilhões na balança comercial e uma melhora do déficit em conta corrente de 0,4pp em porcentual do PIB", calcula.

Além disso, a balança comercial e a conta corrente brasileira se beneficiam de uma alta do petróleo, de modo que o real pode vir a performar melhor do que as demais moedas emergentes em um cenário de manutenção prolongada do risco geopolítico.

Quanto aos juros, o Bradesco considera que em situações como essa, a política monetária não deve responder a choques primários. "A autoridade monetária busca combater os efeitos secundários desse choque. A inflação no Brasil deve se aproximar da meta nos próximos meses, apesar de alguma desancoragem das expectativas de longo prazo, e a banda do regime de metas serve justamente para acomodar choques como esse", afirma.