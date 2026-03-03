O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, afirmou que a desoneração da folha de pagamentos não resolve o problema da Previdência Social, ao comentar a possibilidade de que a medida sirva de compensação para os empregadores em caso de aprovação do fim da escala 6x1. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 3, após um almoço promovido pela Coalizão das Frentes Parlamentares do Setor Produtivo, em Brasília.

"Se vamos desonerar a folha, como é que se resolve o problema da Previdência?", questionou ele, ao ser perguntado sobre o instrumento servir de contrapartida. "Nós temos contas a pagar. O problema não é esse. O problema passa por um conceito de produtividade", acrescentou.

Na ocasião, o presidente da CNI também sustentou que o fim da escala 6x1 deve afetar as contas públicas. "Em 2027, nós teremos que enfrentar uma situação fiscal séria. Como é que nós vamos agora complicar mais essa situação fiscal com uma discussão que não é adequada para esse momento?", indagou.

O representante da indústria também criticou o que chamou de "discussão açodada" sobre a proposta e disse ser contra transferir a responsabilidade aos parlamentares. "Não podemos querer que os congressistas assumam a responsabilidade motivados por situações eleitorais que fogem à racionalidade", declarou.