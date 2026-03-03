O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, afirmou que a discussão sobre o fim da escala 6x1 está "açodada" e que decisões sobre o assunto neste ano não serão "equilibradas" por conta das eleições. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 3, após um almoço promovido pela Coalizão das Frentes Parlamentares do Setor Produtivo, em Brasília.

"Não podemos entrar num novo jogo de narrativas de nós e eles", declarou. "O capital e o trabalho se complementam. Nós tivemos discussões longevas e profícuas na reforma tributária, na reforma da Previdência. Por que temos que fazer uma discussão tão importante para a economia do País de uma forma tão açodada em um ano eleitoral? Isso não é justo", questionou o presidente da CNI.

Na ocasião, Alban disse não querer fugir da discussão sobre a redução da jornada de trabalho, mas afirmou que a questão deve ser resolvida de forma "sustentável" e defendeu a necessidade de aumento da produtividade.

"Estamos começando a discussão. Em nenhum momento, você não vai ouvir nenhum setor produtivo sequer dizer que não quer discutir. O que nós queremos é discutir com imparcialidade e que isso seja uma conquista permanente", declarou. "O que não queremos é que esse processo sofra pressão de momentos eleitorais, porque as decisões não vão ser equilibradas", acrescentou.